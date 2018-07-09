Juventus, Ronaldo transferinde sona geldi

Serie A ekiplerinden Juventus, Real Madrid'in süperstar'ı Cristiano Ronaldo'nun transferinde sona geldi.
2 GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLAMASI BEKLENİYOR
Madrid ekibinde sayısız başarılar yakalayarak adını dünya futbol tarihine altın harflerle yazdıran Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferinin 2 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
100 MİLYON EURO ÖDEYECEK
İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, siyah-beyazlı kulüp 100 milyon euro bonservis ödeyeceği Ronaldo'nun transferini 2 gün içinde açıklayacak.
Portekizli süperstar şimdiye dek Real Madrid forması ile çıktığı 438 karşılaşmada 450 gol atıp 131 asist yapma başarısı göstermişti.