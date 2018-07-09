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Juventus, Ronaldo transferinde sona geldi

İtalya basını, Juventus'un Cristiano Ronaldo'yu 2 gün içerisinde açıklayacağını ve bu transfere 100 milyon euro ödeyeceğini yazdı.

Juventus, Ronaldo transferinde sona geldi
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Serie A ekiplerinden Juventus, Real Madrid'in süperstar'ı Cristiano Ronaldo'nun transferinde sona geldi.

2 GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Madrid ekibinde sayısız başarılar yakalayarak adını dünya futbol tarihine altın harflerle yazdıran Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferinin 2 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

100 MİLYON EURO ÖDEYECEK

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, siyah-beyazlı kulüp 100 milyon euro bonservis ödeyeceği Ronaldo'nun transferini 2 gün içinde açıklayacak.

Portekizli süperstar şimdiye dek Real Madrid forması ile çıktığı 438 karşılaşmada 450 gol atıp 131 asist yapma başarısı göstermişti.

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