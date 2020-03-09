Juventus, sahasında Inter'i yenerek yeniden zirveye çıktı

Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Juventus, sahasında Inter'i ağırladı. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
RAMSEY VE DYBALA ATTI, INTER 10 KİŞİ KALDI
54. dakikada Aaron Ramsey'in golüyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, 67. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle rakibini 2-0 mağlup etti. Inter'de forma giyen Daniele Padelli, 79. dakikada kırmızı kart gördü.
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Inter karşısında profesyonel kariyerinin bininci maçına çıktı.
JUVENTUS YENİDEN ZİRVEDE
Bu galibiyetin ardından Juventus 63 puanla yeniden liderlik koltuğuna otururken, Inter 54 puanla üçüncü sırada kaldı.
MİLAN, SAHASINDA GİNOA'YA KAYBETTİ
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Ginoa'ya 2-1 mağlup oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Goran Pandev ve 41. dakikada Francesco Cassata atarken, Milan'ın tek golünü 77. dakikada Zlatan Ibrahimovic kaydetti.
Hakan Çalhanoğlu, 56. dakikada yerini Giacomo Bonaventura'ya bıraktı.
PARMA-SPAL MAÇINA KORONAVİRÜS RÖTARI
İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora'nın koronavirüs salgını nedeniyle maçların ertelenmesi talebi üzerine Parma-SPAL maçı 75 dakika geç başladı. SPAL, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Serie A'da oynanan diğer maçlarda Sampdoria sahasında Hellas Verona'yı 2-1 yenerken, Udinese ile Fiorentina 0-0 berabere kaldı.