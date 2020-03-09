1 Sivasspor taraftarlarından Mehmetçik için koreografi Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor'un Galatasaray’ı ağırladığı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma öncesi anlamlı bir koreografi yapıldı.

2 Juventus, sahasında Inter'i yenerek yeniden zirveye çıktı İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 26. haftasında oynanan maçta Juventus, sahasında Inter'i 2-0 yenerken, koronavirüs salgını nedeniyle tribünler boştu.

3 Fatih Terim: Esrarengiz işler oldu Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 2-2 berabere kaldıkları Sivasspor maçında hakem kararlarını eleştirdi.

4 Galatasaray Sivasspor ile berabere kaldı Süper Lig'in 25. haftasında, Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

5 Rizespor, maç öncesi sahaya asker üniformasıyla çıktı Rizespor, Alanyaspor maçı öncesi Mehmetçik'e destek verdi. Başkan Hasan Kartal, Teknik Direktör Ünal Karaman ve futbolcular, askeri kamuflaj ile seremoniye çıktı.

6 Semih Kaya kayıpları oynuyor Sparta Prag formasını son olarak kasım ayında giyen ve sakatlığı bulunmayan Semih Kaya, 16 haftadır hiç forma şansı bulamadı.

7 Formula 1 Dünya Şampiyonası'na koronavirüs engeli Bahreyn'de düzenlenecek 2. yarış, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak.

8 Adem Ljajic: Beni izlemeye gelen taraftara öfkelenmem Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Ankaragücü maçında attığı gol sonrası yaptığı hareketle eleştirilmişti. Sırp oyuncu ise,"Taraftara kesinlikle herhangi bir tepki göstermedim" diyerek kendini savundu.

9 Beşiktaş'ta Atiba'nın ikinci baharı Atiba Hutchinson, Beşiktaş-Ankaragücü maçında yüzde 95 isabetli pas, 11 ikili mücadele kazanma ve bir penaltı yaptırdı. Kanadalı oyuncu, ilerlemiş yaşına rağmen oyunuyla göz doldurmaya devam ediyor.