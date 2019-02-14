Juventus Salah için Dybala ve 50 milyon euro verecek

Bu sezon başında Cristiano Ronaldo'yu 117 milyon euroya transfer eden İtalyan ekibi Juventus, önümüzdeki sene de bir yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

DYBALA+50 MİLYON EURO

İtalyan devinin hedefindeki isim, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah. Juventus bu transfer için Liverpool'a, takımın yıldız oyuncularından Dybala'yı ve üzerine 50 milyon euro vermeyi teklif etti.

İTALYA BASINI MANŞETE TAŞIDI

İtalya basınının önde gelen gazetelerinden TuttoSport, bu transfer takasını manşete taşıdı. Haberin detayında Liverpool'un Juventus'un yaptığı teklifi kabul ettiği yer alırken, Salah tercihine ise 'İyi bir fırsat' yorumları yapıldı.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Muhammed Salah bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 20 gol atarken 8 de asist kaydetti. Dybala ise 28 maçta 7 gol 6 asistlik bir performans ortaya koydu.