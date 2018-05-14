Juventus şampiyonluğunu ilan etti

Hafta içi İtalya Kupası'nı kazanan Juventus, 37. haftada Roma'ya konuk oldu. 6 Puan gerisindeki Napoli'nin Sampdoria'yı 2-0 yenmesine rağmen, Roma ile 0-0 berabere kalan Juventus şampiyon oldu.
34. KUPA
Şampiyonluk serisini 7 sezona çıkaran Torino ekibi, kendisine ait İtalya ligi rekorunu geliştirdi. 1898'de başlayan İtalya liginin en fazla şampiyonluğa sahip kulübü Juventus, kupa sayısını 34’e yükseltti.
2011-12 sezonundan itibaren Antonio Conte'nin teknik direktörlüğünde peş peşe 3 şampiyonluk yaşayan siyah-beyazlılar, son 4 yıldır ise Massimiliano Allegri yönetiminde ligi zirvede bitiriyor.