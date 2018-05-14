69,734 kez izlendi

Şenol Güneş: TFF'den bırak tazminatı maaş bile almadım

1,888 kez izlendi

8,034 kez izlendi

11,754 kez izlendi

G.Saray'ın istediği Shaqiri'nin en şık hareketleri

20,772 kez izlendi

1,543 kez izlendi

12,036 kez izlendi

11,195 kez izlendi

10,342 kez izlendi

1,546 kez izlendi

Baba-oğul yönetiminde bir yılda 33 madalya

1 Levante Barcelona'nın namağlup serisini bitirdi Real Madrid ile berabere kalarak namağlup şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayan Barcelona, Levante deplasmanında 5-4 kaybederek rüyadan uyandı.

2 Juventus şampiyonluğunu ilan etti Roma deplasmanına çıkan Juventus, 0-0 ile aldığı 1 puan sayesinde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

3 Batalla'nın vedasında Trabzonspor kazandı Arjantinli yıldız Batalla'nın Bursa'ya veda maçında Trabzonspor, yeşil-beyazlı rakibini 3-1 mağlup etti.

4 Beşiktaş, Ankara'da kazandı Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne katılma ümitlerini devam ettirdi.

5 Tayfun Korkut, Stuttgart'ı ayağa kaldırdı Tayfun Korkut, Stuttgart'la harika bir sezonu geride bıraktı. Küme düşme hattıdan aldığı Alman ekibini Avrupa Ligi'ne katılma seviyesine getirdi.

6 Beşiktaş'ta Yıldırım Demirören için ihraç talebi Aralarında TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in de bulunduğu 6 kişinin Beşiktaş'tan ihraç edilmesi için 500 imzayla hazırlanan önerge, kongre divan başkanlığına verildi.

7 Gaziantepspor yeni başkanını para atışıyla seçti Gaziantepspor 3. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olan Mehmet Kızıl ve Hasan Şahin eşit sayıda oy alınca, kazananı yazı-tura atışı belirledi.

8 Aykut Kocaman: Şampiyonlar Ligi'ne katılalım Türkiye Kupası'nı Akhisar'a kaptıran Fenerbahçe'de tek hedef lig. Aykut Kocaman, şampiyonluk olmazsa bile en azından Şampiyon Ligi için 2'de 2 yapmanın peşinde.

9 Beşiktaş'ın hedefindeki 3 futbolcu Beşiktaş'ta gelecek yıl da takımın başında olacağını açıklayan Şenol Güneş, yönetimden 3 yerli futbolcunun alınmasını istedi.