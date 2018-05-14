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Juventus şampiyonluğunu ilan etti

Roma deplasmanına çıkan Juventus, 0-0 ile aldığı 1 puan sayesinde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Juventus şampiyonluğunu ilan etti
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Hafta içi İtalya Kupası'nı kazanan Juventus, 37. haftada Roma'ya konuk oldu. 6 Puan gerisindeki Napoli'nin Sampdoria'yı 2-0 yenmesine rağmen, Roma ile 0-0 berabere kalan Juventus şampiyon oldu.

34. KUPA

Şampiyonluk serisini 7 sezona çıkaran Torino ekibi, kendisine ait İtalya ligi rekorunu geliştirdi. 1898'de başlayan İtalya liginin en fazla şampiyonluğa sahip kulübü Juventus, kupa sayısını 34’e yükseltti.

2011-12 sezonundan itibaren Antonio Conte'nin teknik direktörlüğünde peş peşe 3 şampiyonluk yaşayan siyah-beyazlılar, son 4 yıldır ise Massimiliano Allegri yönetiminde ligi zirvede bitiriyor.

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