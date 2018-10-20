Juventus, sezonun ilk puan kaybını yaşadı

Serie A'ya 8'de 8, Şampiyonlar Ligi'ne de 2'de 2 ile başlayan Juventus, ilk puan kaybını 11. maçında yaşadı.
Serie A'nın 9. haftasında sahasında Genoa ile karşılaşan Juventus, 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 18. dakikasında Cristiano Ronaldo ile öne geçen Juventus, 67. dakikada Daniel Bessa'nın golüne engel olamadı ve 90 dakika 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından 9. haftada ilk puan kaybını yaşayan Juventus, 25 puanla liderliğini korudu. Genoa ise 13 puanla 10. sırada yer aldı.
RONALDO TARİHE GEÇTİ
Öte yandan Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligde 400 gole ulaşan ilk futbolcu oldu ve tarihe geçti.
Serie A'nın 10. haftasında Juventus, deplasmanda Empoli'ye konuk olacak. Genoa ise sahasında Udinese'yi ağırlayacak.