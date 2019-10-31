Juventus son dakikada Ronaldo'nun penaltısı ile kazandı

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan mücadelede, ev sahibi takım 36. dakikada Leonardo Bonucci ile 1-0 öne geçti.

Konuk Genoa'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 41. dakikada Christian Kouame ile beraberliği sağladı: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı gollü beraberlikle sonuçlandı.

İKİNCİ YARI GENOA 10 KİŞİ KALDI

Maçın ikinci yarısında, Genoa'da Francesco Cassata ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

87. dakikada Juventus'da Adrien Rabiot, Genoalı Sinan Gümüş'e yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Juventus da sahada 10 kişi kaldı.

RONALDO'DAN SON DAKİKA PENALTISI

Son anlara kadar girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Juventus, 90+6. dakikada Cristiano Ronaldo’nun penaltı atışından attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

HAKEMİ PROTESTO EDEN KALECİ ATILDI

Bu arada, konuk Genoa'da yedek kaleci Federico Marchetti, 60. dakikada hakeme yönelik protestosu nedeniyle yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

Siyah-beyazlı takım, Genoa'yı yenerek puanını 26'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderliği kendisinden alan 25 puanlı Inter'in puan tablosunda yeniden önüne geçti.

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral ise bu maçta forma giymedi.