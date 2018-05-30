Juventus, Talisca'ya göz dikti

Son iki sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Anderson Talisca, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti.

Portekiz basınında yer alan iddialara göre; Brezilyalı oyuncuyla Juventus yakından ilgileniyor. Abola Gazetesi'nde yer alan haberde; siyah-beyazlı kulübün Talisca için girişimlerde bulunacağı belirtildi.

İNGİLİZLERİN İLGİLENDİĞİ BİLİNİYOR

24 yaşındaki oyuncu için Benfica'nın 40 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. Talisca ile İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United ve Liverpool'un da ilgilendiği biliniyor.

Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ta forma giydiği iki sezonda 80 maça çıkıp, 37 gol-14 asistlik performans sergilemişti.