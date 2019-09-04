Emre Can: Juventus verdiği sözü tutmadı

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Emre Can, Devler Ligi kadrosunda yer almadığını öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşadı.

"SARRİ BANA SÖZ VERMİŞTİ"

Türk asıllı Alman futbolcu, Sarri'yi dürüst olmamakla suçlayarak, "Oldukça kızgınım. Benim için çok büyük bir şok oldu çünkü kendisi bana bu konuda söz vermişti. Ancak kadroda olmadığımı bir dakika bile sürmeyen bir telefon görüşmesiyle öğrendim. Bana listede olmamamla alakalı hiçbir sebep sunmadı" dedi.

"BU DURUM BENİ ÇOK KIZDIRIYOR"

"Önceden haberim olsaydı takımdan ayrılırdım" diyen Emre Can, "PSG ile bir görüşmem oldu ancak Juventus'la görüştükten sonra kalmaya karar verdim. Çünkü bana Şampiyonlar Ligi'nde oynama sözü verildi. Transfer dönemi bittikten sonra bana kadroda olmadığım söylendi. Bu durum beni çok kızdırıyor." ifadelerini kullanarak açıklamasını noktaladı.

Öte yandan Giorgio Chiellini ve Mario Mandzukic, Emre Can ile birlikte Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadı. Milli futbolcumuz Merih Demiral ise listede yer alıyor.