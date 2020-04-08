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Juventus'ta Sarri, Merih Demiral'ı takımda tutacak

Juventus'ta Maurizio Sarri, takımda kalacaklar listesini belirledi. Sarri, milli yıldızımız Merih Demiral, Cristiano Ronaldo ve Matthijs De Ligt'in gelecek yıl da kadroda olmasını istiyor.

| Haber Merkezi
Juventus'ta Sarri, Merih Demiral'ı takımda tutacak
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının futbolu durdurmasın ardından takımlar, gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı.

İtalyan devi Juventus'ta da teknik direktör Maurizio Sarri, önümüzdeki yıl takımda kalacak ve gidecek oyuncuları belirledi.

SARRİ, MERİH'İ BIRAKMIYOR 

Bu doğrultuda takımda kalacaklar ve gidecekler listesi oluşturan Sarri, milli yıldızımız Merih Demiral'ın takımdan ayrılmasına karşı.

Merih'in yanı sıra Cristiano Ronaldo ve Matthijs De Ligt'in de gelecek yıl kadroda olmasını isteyen Sarri, Torino ekibinin yönetimine bu isteğini iletti.

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