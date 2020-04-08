1 Juventus'ta Sarri, Merih Demiral'ı takımda tutacak Juventus'ta Maurizio Sarri, takımda kalacaklar listesini belirledi. Sarri, milli yıldızımız Merih Demiral, Cristiano Ronaldo ve Matthijs De Ligt'in gelecek yıl da kadroda olmasını istiyor.

2 beIN Sports ödeme yapmama kararı aldı Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, yayıncı kuruluş beIN Sports'un TFF'ye mektup göndererek ödeme yapamayacağını bildirdiğini açıkladı.

3 Fatih Terim'den kilo uyarısı geldi Çalışmalarını evde sürdüren Galatasaray'da; düzenli idman yapmamaları nedeniyle Marcao, Mariano ve Saracchi'nin kilo aldığı öğrenildi.

4 Kruse koronavirüs hakkında konuştu İlk koronavirüs testi pozitif çıkan Max Kruse, bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemediğini söyledi. Alman futbolcu, "Değişik testler, değişik sonuçlar veriyor. Sonuçta sağlıklıyım" dedi.

5 Koronadan kaçan Şota, İstanbul'a geldi Özbek takımı Pakhtakor'u çalıştıran teknik direktör Şota Arveladze, koronavirüs ile ilgili konuştu. Şota, "Astım hastası olduğum için çok dikkat ediyorum" dedi.

6 Rüştü Reçber: Bu işin şakası yok Koronavirüs testi pozitif çıkan ve uzun bir tedavi sürecinden geçen Rüştü Reçber, sağlık durumunun iyi olduğu müjdesini verdi.

7 Sergen Yalçın evde transfer listesi oluşturuyor Koronavirüs salgını nedeniyle evinde kendini karantinaya alan Sergen Yalçın'ın, Wyscout programı üzerinden oyuncu izlediği öğrenildi.

8 IFAB, yeni kuralları duyurdu IFAB, elle oynama ve penaltı atışları başta olmak üzere bazı kurallarda değişikliğe gidildiğini federasyonlara bildirdi.

9 Fatih Terim: Mücadelede bir an olsun gevşememeliyiz Koronavirüs nedeniyle hastanede gördüğü tedavi tamamlanan ve taburcu olan Fatih Terim, "Virüsü kimden aldım bilmiyorum ama kimseye bulaştırmadım" dedi.