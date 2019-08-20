Juventus'ta Sarri şoku

1 Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara geri döndü Boşnak toplumu hakkındaki sözleri nedeniyle davalık olan ve televizyon kariyerini bitirmek zorunda kalan Rasim Ozan Kütahyalı, yeniden Beyaz TV'ye döndü.

2 Sturridge İstanbul'da Trabzonspor'un yeni transferi Sturridge İstanbul'a geldi.

3 Ersun Yanal: Oyuncularımın iştahına saygı duyulmalı Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Gazişehir Gaziantepspor karşısında aldıkları 5 farklı galibiyet sonrası, oyuncularının takım oyununu beğendiğini söyledi.

4 Emre Belözoğlu rakibine küfretti Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Gazişehirli rakibine kızınca f..k off diye bağırdı. Deneyimli oyuncunun küfrettiği anlar kameralara yansıdı.

5 Fenerbahçe ilk yarıda 3 penaltı kazandı Sezonun ilk maçında sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk eden Fenerbahçe, mücadelenin 23. dakikasına kadar 3 penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerin ilk ve üçüncü penaltısı tartışmalara neden oldu.

6 Gazişehir'e 5 atan Fenerbahçe lider oldu Süper Lig'in 1. haftasının kapanış mücadelesinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fenerbahçe, ilk haftayı lider tamamladı.

7 Alper Potuk sözleşmesinde indirime gitti Babasının hastalığı sonrası futbola konsantre olmakta zorlanan Alper Potuk'un, kendi isteği doğrultusunda maaşında %40 oranında indirime gidildi.

8 Puskas Ödülü'ne aday 10 gol FIFA tarafından her yıl en güzel gole verilen Puskas Ödülü'ne aday olan 10 isim açıklandı.

9 Nürnberg Sportif Direktörü: Frey tam aradığımız forvet Nürngerg Sportif Direktörü Robert Palikuca, Fenerbahçe'den kiraladıkları İviçreli forvet Michael Frey'e övgüler yağdırdı.