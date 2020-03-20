Juventus'tan Merih Demiral müjdesi

1 Koronavirüs Barcelona'yı da vurdu Avrupa'yı ve futbol kulüplerini vuran corona virus Barcelona'yı da zora soktu. Katalan devi Messi başta olmak üzere yıldızlarından bazı ekonomik fedakarlıklar isteyecek.

2 Alex heykeline maske taktılar Fenerbahçeli futbolseverler, Kadıköy'de bulunan Alex de Souza heykeli için de koronavirüs önlemi aldı. Bu davranış tepkilere neden oldu.

3 Galatasaray kongreyi erteledi Galatasaray Kulübü, 28 Mart'ta yapılması planlayan olağan genel kurul toplantısını, koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.

4 Gonzalo Higuain, Arjantin'e kaçarken polise takıldı İtalya'dan ülkesi Arjantin'e kaçmak için havalimanına giden Juventuslu Gonzalo Higuain, polis tarafından yakalandı.

5 Ronaldinho'nun tahliye umudunu koronavirüs bitirdi Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun, sahte pasaport düzenlediği gerekçesiyle yattığı hapishaneden çıkma umudu, koronavirüs nedeniyle gerçekleşemedi.

6 Luka Jovic, sevgilisini görmek için karantinadan kaçtı Real Madrid ekibiyle birlikte karantinada olması gerekirken sevgilisini görmek için Sırbistan'a giden Luka Jovic, "Her iki ülkede de testten geçtim" dedi.

7 At yarışları ertelendi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs tedbirleri nedeniyle at yarışlarının ertelendiğini açıkladı.

8 Sözleşmesi bitecek futbolcuların akıbeti Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan futbolcular, Transferler Talimatı'nın 19. maddesine göre resmi müsabaka varsa forma giymeye devam etmek zorunda.

9 İtalya'da maaş tartışması büyüyor Koronavirüs nedeniyle liglerin askıya alınması kulüpleri büyük bir maddi çıkmaza sürüklerken, İtalya'da maaşların ertelenmesi için hukuksal altyapı tartışılmaya başlandı.