Juventus'tan Merih Demiral müjdesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, spor camiasındaki etkisini de günden güne artırmaya devam ediyor.
Juventus'ta Rugani ve Matuidi'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İtalyan ekibi tüm kadroyu teste tabii tuttu.
MERİH DEMİRAL'IN SONUCU NEGATİF
Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm takımı testten geçiren Juventus, oyuncuların sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.
Öte yandan İtalyan ekibin kadrosunda bulunan milli oyuncu Merih Demiral'ın da test sonuçlarının negatif olduğu öğrenildi.