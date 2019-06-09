Juventus'tan Merih Demiral'a geçer not

A Milli Takımımızın genç yıldızlarından Merih Demiral, 2-0 kazanılan Fransa mücadelesinde gösterdiği harika performası bir de asist yaparak taçlandırdı.

Bu son derece önemli karşılaşmayı İtalyan devi Juvetus'un scout ekibi de stadyumdan takip etti. Torino ekibiyle anlaşması an meselesi olan Merih, Fransa karşısındaki oyunuyla da gözdoldurdu.

PARATİCİ'NİN RAPORU ORTAYA ÇIKTI

21 yaşındaki başarılı stoperi Juventus adına izlemeye gelen Fabio Paratici'nin yazdığı rapor İtalyan basınında yer aldı. Fransa karşısında attığımız ilk golde Kaan Ayhan'a asist yapan isim olan Merih Demiral'in, yalnızca defansif yönü değil aynı zamanda hücuma yaptığı katkı da ön plana çıkarıldı.

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ FETHETTİ

Ayrıca milli maçı ekran başında takip eden Juve taraftarları, genç futbolcu için sosyal medyadan övgü dolu sözler saf etti.

Taraftarlar Twitter hesaplarından "Mbappe'yi paketledi, Ne oyun oynadı ama, Yeni sınıf bir defans oyuncusu, Etkileyiciydi, Kusursuzdu" gibi yorumlarda bulundu.

Son Serie A şampiyonu Juventus'un Merih Demiral için Sassuolo'ya 15 milyon euro bonservis ücreti ödemesi bekleniyor.