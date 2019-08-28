Juventus'tan Sarri'ye 'Sigarayı bırak' uyarısı

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri sigara bağımlılığı ile gündemde.

Zatürre olduğu için bir süredir takımının başında yer alamayan 60 yaşındaki teknik direktörden sigarayı bırakması istendi. Juventus kulübünün bu hastalığın ardından sigarayı bırak talebi ise Sarri tarafından reddedildi.

BIRAKMAM DEDİ

İtalyan basınında çıkan haberlerde, sigaraya bağımlılığı ile bilinen 60 yaşındaki Sarri'nin bu cevabının kulüp yetkililerini küplere bindirdiği öne sürüldü.

CHELSEA İLE DE SORUN YAŞADI

Tecrübeli teknik adam daha önce günde 2 paket sigara tükettiği için Chelsea kulübünde de sorunlar yaşamıştı.

Maurizio Sarri geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile 3. olurken, UEFA Avrupa Ligi'ni de Londra ekibinin müzesine kazandırmıştı.