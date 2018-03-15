Juventus'tan üst üste 12. galibiyet

1 Fikret Orman: Ronaldo bize gelmek istiyor Fikret Orman, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi.

2 En farklı Galatasaray-Fenerbahçe derbileri Türk futbolunun asırlık çınarları Galatasaray ile Fenerbahçe bu hafta sonu bir kez daha karşı karşıya geliyor. Dev derbi öncesi iki takım arasındaki en farklı galibiyetleri derledik...

3 F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.

4 Aykut Kocaman ve Fatih Terim'in derbi taktikleri Cumartesi günü oynanacak dev derbi öncesi Fatih Terim'in Kadıköy'de hücum futbolu oynatacağı, Aykut Kocaman'ın ise G.Saray'ı Başakşehir planıyla vurmayı planladığı öğrenildi.

5 G.Saray'ın yabancıları: Üzerimizde baskı yok Galatasaray'ın ilk kez Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan yabancı futbolcuları, sarı-lacivertli ekibi Kadıköy'de yeneceklerini söyledi.

6 Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalarak büyük bir başarıya imza atan Beşiktaş, 50 milyon euroluk (230 milyon TL) gelirin de sahibi oldu.

7 Heynckes: Beşiktaş ligde şampiyon olur Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş'ı 3-1 yendikleri maçın ardından siyah-beyazlı temsilcimize övgüler yağdırdı.

8 Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşlarının son maçında Chelsea'yi 3-0 yenen Barcelona, çeyrek finale kaldı.

9 Şenol Güneş: Taraftara mahcup oldum Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bayern Münih'e elendikleri için siyah-beyazlı taraftarlara karşı mahcup olduğunu söyledi.