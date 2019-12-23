İtalya Süper Kupası'nı Lazio kazandı

Lig şampiyonu Juventus ile İtalya Kupası'nı müzesine götüren Lazio, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Suud Üniversitesi Stadı'nda oynanan mücadeleyi mavi-beyazlılar 3-1 kazandı.

Lazio, 16. dakikada Luiz Alberto'nun golüyle 1-0 öne geçerken, siyah-beyazlıların beraberlik golü Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın ayağından geldi ve devre 1-1 sona erdi.

5. KEZ KAZANDI

Bosna Hersekli Senad Lulic'in 73. dakikada attığı golle yeniden öne geçen Lazio, 90+4. dakikada Danilo Cataldi ile bir gol daha bulup güçlü rakibini devirmeyi başardı.

Lazio, bu akşamki zaferle müzesindeki İtalya Süper Kupası sayısını da 5'e yükseltmiş oldu.