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İtalya Süper Kupası'nı Lazio kazandı

Suudi Arabistan'da oynanan İtalya Süper Kupası final maçını Lazio kazandı. Juve'yu 3-1 mağlup eden mavi-beyazlılar, kupayı müzesine götürdü.

| Haber Merkezi
İtalya Süper Kupası'nı Lazio kazandı
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Lig şampiyonu Juventus ile İtalya Kupası'nı müzesine götüren Lazio, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Suud Üniversitesi Stadı'nda oynanan mücadeleyi mavi-beyazlılar 3-1 kazandı.

Lazio, 16. dakikada Luiz Alberto'nun golüyle 1-0 öne geçerken, siyah-beyazlıların beraberlik golü Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın ayağından geldi ve devre 1-1 sona erdi.

5. KEZ KAZANDI

Bosna Hersekli Senad Lulic'in 73. dakikada attığı golle yeniden öne geçen Lazio, 90+4. dakikada Danilo Cataldi ile bir gol daha bulup güçlü rakibini devirmeyi başardı.

Lazio, bu akşamki zaferle müzesindeki İtalya Süper Kupası sayısını da 5'e yükseltmiş oldu.

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