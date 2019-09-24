Juventus'un ara transferde planı: Jadon Sancho

Borussia Dortmund'da gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren Jadon Sancho için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Juventus'un gelecek yaz için hazırlanan transfer listesinde ilk sırayı Jadon Sancho alıyor.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ OLABİLİR

Haberde; Torino ekibinin, İngiliz futbolcu için 150 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken, bu transferin gerçekleşmesi halinde kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu olacağı hatırlatıldı.

Borussia Dortmund ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki Sancho, Bundesliga ekibinde 63 maçta 18 gol attı ve 29 asist yaptı.