Juventus'un eski futbolcusu Ç.Rizespor'da

Profesyonel futbolcu olmak isteyen eski rekortmen atlet Usain Bolt'u içinde Türk takımlarının da bulunduğu birçok ekibin istediği açıklandı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre Akbaba için Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile görüştüğünü açıkladı.

Emre Akbaba'ın Aslan olması için tek engel kaldı

Bir Çin kulübünün Quaresma'yı transfer etmek için Beşiktaş'a 8 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Çinliler Portekizli yıldıza da yıllık 8 milyon euro öneriyor.

Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi olarak gösterilen Bild, Almanya Futbol Federasyonu'nun EURO 2024 için endişeli olduğunu yazdı.

Fabri'nin yerine 2 aday var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu da Aykut Kocaman gibi Valbuena'yı beğenmedi. Hollandalı teknik adamın gönderilecek listesinin başına Fransız futbolcuyu yazdığı öğrenildi.

1 Quaresma Çin'e transfer oluyor Bir Çin kulübünün Quaresma'yı transfer etmek için Beşiktaş'a 8 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Çinliler Portekizli yıldıza da yıllık 8 milyon euro öneriyor.

2 Cocu, Valbuena'yı istemedi Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu da Aykut Kocaman gibi Valbuena'yı beğenmedi. Hollandalı teknik adamın gönderilecek listesinin başına Fransız futbolcuyu yazdığı öğrenildi.

3 Alman Bild: EURO 2024'ü Türkiye'ye kaptırıyoruz Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi olarak gösterilen Bild, Almanya Futbol Federasyonu'nun EURO 2024 için endişeli olduğunu yazdı.

4 Fenerbahçe formaları internet sayacında Fenerbahçe Kulübü, taraftarının isteği doğrultusunda yeni sezon formalarının satış adetini gösteren sayacı "Fenerium"un internet sitesine ekledi.

5 Julia Budd, Talita Nogueira’yı nakavt etti Kadınlar tüy siklet şampiyonu Julia Budd, Brezilyalı yenilgisiz dövüşçü Talita Nogueira’yı 3.rauntta nakavt etti.

6 Fabri'nin yerine 2 aday var Fabri'nin transferi konusunda Fulham'la anlaşan Beşiktaş yönetimi, kaleci arayışlarına başladı. Şenol Güneş, Bursaspor'dan Harun Tekin'in alınmasını istiyor.

7 Vahid Amiri Trabzonspor'da Trabzonspor, İranlı futbolcu Vahid Amiri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 30 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla poz verdi.

8 Rus kanocular Guinness rekoru için Karadeniz'de Rus kano sporcuları, denizde bir seferde en uzun yolculuğu yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için Trabzon'dan Karadeniz'e açıldı.

9 Juventus'un eski futbolcusu Ç.Rizespor'da Arsenal altyapısından yetişen, bir dönem Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Armand Traore, Çaykur Rizespor'a transfer oldu.