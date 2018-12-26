Juventus'un hedefinde Ramsey var

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Torino ekibi kontratı 2019 yılının haziran ayında bitecek Ramsey için girişimlere başladı.

SÖZLEŞMESİ HAZİRANDA BİTİYOR

Haberlerde kendisine yeni bir sözleşme teklif edilmediği için mutsuz olduğu belirtilen Ramsey'nin İtalyan ekibine katılmaya sıcak baktığının altı çizildi. 27 yaşındaki oyuncu 208'de transfer olduğu Arsenal'de 350 maça çıkarken 59 gol kaydetti.

Ramsey için Alman ekibi Bayern Münih'in de devrede olduğu ifade edildi. Ramsey bu sezon Premier Lig'de 15 maçta sahaya çıkarken 1 gol ve asist yaptı. Bu sezon başında kadrosuna Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'yu ekleyen Juventus, 17 haftası geride kalan Serie A'da 49 puanla en yakın rakibi Napoli'nin 8 puan önünde lider durumda.