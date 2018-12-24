Juventus'un hedefindeki golcü Lukaku

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Ferguson'dan sonra eski başarılı yıllarını mumla arayan Manchester United'da son kovulan hoca Mourinho oldu.
Takımda bazı isimlerle sorun yaşayan Portekizlinin gönderilmesine bir tek Romelu Lukaku'nun üzüldüğü İngiliz basınında yer almıştı. Belçikalı forvet Mourinho'nun görevden alınmasının ardından takımdan ayrılmayı kafasına koydu.
İTALYAN DEVİ JUVENTUS'UN YOLUNU TUTACAK
Geçtiğimiz yaz ayında Ronaldo'yu kadrosuna katarak gücüne güç katan Juventus'un devre arası transfer dönemindeki hedefi Lukaku.
İlalyan basınından CalcioMercato'nun haberine göre Juventus'un 1 numaralı hedefi Belçikalı golcü. Lukaku'yu transfer edecek olan İtalyan devinin Mandzukic'i takımdan göndereceği ifade edildi.
Haberin detaylarında Mourinho'nun ayrılmasından sonra mutsuz olan 25 yaşındaki yıldızın da Juventus'a gitmek istediğine yer verildi.