Juventus'un rüyasını Ronaldo bitirdi

Şampiyonlar Ligi'nde herkes bir Roma mucizesi daha beklerken, uzatmada gelen penaltı kararı Real Madrid'i yarı finale çıkarttı. Juventus 3-1 kazanmasına rağmen, ilk maçta aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonu oldu.

JUVENTUS DOMİNE ETTİ

Maça etkili başlayan Juventus, Sami Khedira'nın asistini iyi değerlendiren Mario Mandzukic ile 2. dakikada öne geçti.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında Real Madrid'e neredeyse top göstermeyen İtalyan devi 37. dakikada yine Mandzukic ile golü buldu. 2-0

İlk 45 dakika 2-0'lık Juventus üstünlüğüyle sona erdi.





MUCİZE BEKLENTİSİNİ PENALTI DÜDÜĞÜ BİTİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında da fırtına gibi esen Juventus, skoru 60'da Blaise Matuidi ile 3-0 yaptı.

Dün gece oynanan Roma - Barcelona mücadelesindeki mucizenin beklentisi içine girilirken, rüyayı İngiliz hakem Michael Oliver bitirdi.

BUFFON KIRMIZI KART GÖRDÜ

Uzatma dakikalarında gelen penaltı kararıyla Juventuslu oyuncular sinir kontrollerini kaybetti. Buffon aşırı itirazdan kırmızı kart gördü.

Penaltıda topun başına gelen Ronaldo, 90+7'de attığı golle takımını yarı finale çıkarttı.