Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'ta kaldı

İsmi Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan milli futbolcu Kaan Ayhan'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde Kaan'ı Milli Takım'a kazandıran Fatih Terim, oyuncunun sarı-kırmızılı kulübe transferini çok istedi ancak gerçekleşmedi.

Fatih Terim, Kaan'ı Milli Takım'da sağ bek, stoper ve orta saha mevkilerinde oynatıyordu.

KAAN AYHAN 1 YIL DAHA UZATTI

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kaan Ayhan, 2019'a kadar Fortuna Düsseldorf forması giyecek.

Sözleşmesinin uzatılması hakkında konuşan Kaan Ayhan, "Her zaman Düsseldorf'ta çok rahat hissettiğimi söylüyorum. Bu nedenle, sözleşmemin otomatik olarak yenilenmesinden son derece memnunum. Şampiyonluk yolunda kalan 13 maçta elimden geleni yapacağım." şeklinde konuştu.