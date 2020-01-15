Kaçak maç yayını yapanlara ve izleyenlere ceza geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkedeki kulüp yapılarının, dünyada eşine pek az rastlanır bir çeşitlilik gösterdiğini vurguladı ve TBMM'nin 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nı yakın zamanda gündemine alacağını açıkladı.

Söz konusu yasa tasarısında yer alan bazı maddeler:



1. Kulüpleri genel kurula iştirak eden üyelerin 3/4'ünün kararı ile kulüp merkezinin bulunduğu ildeki bir başka kulüp ile birleşebilir.



2. Şike ve teşvik primi suçları gibi suçlardan ceza alan yöneticilerin ömür boyu spordan men yahut kulüp başkanlığının veya yöneticiliği yasak edilecek.



3. Kulüplerin yönetim kurulu görev süresince bir önceki yıl gerçekleşen gelir bütçesinin yüzde 5'ini aşan miktarda kulüp gelirlerinin ve alacaklarının temlik edilmesi durumunda, kulüp başkan ve yöneticileri müştereken sorumlu olacak.

Kulüplerin sponsorlar tarafından doğrudan yapılan transfer harcamaları hariç olmak üzere bir önceki gerçekleşen borçlanma hariç bütçesinin yüzde 25'inden fazlasını transfere kullanacak.

Kulüplerdeki iki yapının, yani kulüplerin hem dernek hem şirket yapısı sona erecek. Şirket olarak devam edilecek.

Kulüp başkanı ve yöneticisi olabilmek için birçok şart belirlenecek.

Bütçeyi aşan borç ve zarardan başkan ve yöneticiler bireysel olarak sorumlu olacak. Yani artık kulübü borçlandıran veya zarara uğratan yöneticiler ellerini kollarını sallayıp gidemeyecek.

Spor kulüpleri federasyonu veya Konfederasyonu mallarına karşı suç işleyenler, devlet malına karşı suç işlemiş gibi cezalandırılacak

KAÇAK MAÇ YAYINI YAPANLARA CEZA

9. TBMM'ye sunulacak olan Spor Yasası'nda IPTV ve dekoderler aracığıyla gerçekleşen korsan yayınlarının dağıtıcılarının ve izleyenlerinin para cezası ve hapis cezası ile cezalandırılmasının talebi de yer alıyor.