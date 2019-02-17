Kaçan goller sonrası Ali Koç'un üzüntüsü

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk etti. Tartışmalı pozisyonların yaşandığı mücadele 1-1 sona erdi.

ALİ KOÇ BÜYÜK HEYECAN YAŞADI

Mücadelede Konyaspor, Fofana'nın golüyle öne geçerken sarı-lacivertli ekip Jailson'la beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

10 kişi kalan rakibi karşısında ikinci yarıda baskısını oldukça artıran Fenerbahçe, net pozisyonlardan yararlanmadı. Sarı-lacivertliler son bölümde Alper Potuk'la bir gol bulan ancak ofsayt nedeniyle VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Konyaspor'u bunaltan Fenerbahçe sağlı sollu ataklarla gol ararken, tribünde de Başkan Ali Koç heyecandan yerinde duramadı. Hop oturup hop kalkar Koç, son anlarda kaçan fırsatlar sonrası da büyük üzüntü yaşadı.