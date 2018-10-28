Fenerbahçe'de Cocu görevden alındı

Phillip Cocu gönderildi! Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'ne 3-1 yenilmesinin ardından sarı-lacivertli camiada flaş bir karar alındı.

ALİ KOÇ GÖREVİNE SON VERDİ

Daha önce "Büyük bir facia olmazsa, Cocu ile Ocak'a kadar devam ederiz" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü maçının ardından Hollandalı teknik adamın görevine son verme kararı aldı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbol A takımı teknik direktörümüz Phillip Cocu bu akşam itibariyle görevinden alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.