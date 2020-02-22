Kadıköy'de galibiyet gören futbolcular

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak dev maç, pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Ezeli rakibini deplasmanda son olarak 1999 yılında yenen sarı-kırmızılılar, 20 yıllık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

Mutlak 3 puan parolasıyla Kadıköy'de gidecek olan Galatasaray'da bazı futbolcular daha önce farklı takımlarda bu sevinci yaşamıştı.

MARTİN LİNNES

Molde forması giyen Martin Linnes, UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertlileri 3-1 yendikleri karşılaşmada forma giymiş hatta fileleri havalandırmıştı.

ÖMER BAYRAM

Kadıköy'de galibiyet gören bir diğer futbolcu ise Ömer Bayram. Akhisarspor'da oynarken Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenen takımda forma giyen Ömer, o karşılaşmada bir de asist yapmıştı.

ŞENER F.BAHÇE FORMASIYLA GÖRDÜ

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde galibiyet gören bir diğer isim ise Şener Özbayraklı. Yıllarca sarı-lacivertli formayı giyen tecrübeli oyuncu, birçok kez Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşamıştı.