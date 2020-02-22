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Kadıköy'de galibiyet gören futbolcular

Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretine son vermek isteyen Galatasaray'da Linnes ve Ömer Bayram daha önce farklı takımlarda bu keyfi tatmıştı.

| Haber Merkezi
Kadıköy'de galibiyet gören futbolcular
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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak dev maç, pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Ezeli rakibini deplasmanda son olarak 1999 yılında yenen sarı-kırmızılılar, 20 yıllık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

Mutlak 3 puan parolasıyla Kadıköy'de gidecek olan Galatasaray'da bazı futbolcular daha önce farklı takımlarda bu sevinci yaşamıştı.

MARTİN LİNNES

Molde forması giyen Martin Linnes, UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertlileri 3-1 yendikleri karşılaşmada forma giymiş hatta fileleri havalandırmıştı.

ÖMER BAYRAM

Kadıköy'de galibiyet gören bir diğer futbolcu ise Ömer Bayram. Akhisarspor'da oynarken Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenen takımda forma giyen Ömer, o karşılaşmada bir de asist yapmıştı.

ŞENER F.BAHÇE FORMASIYLA GÖRDÜ

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde galibiyet gören bir diğer isim ise Şener Özbayraklı. Yıllarca sarı-lacivertli formayı giyen tecrübeli oyuncu, birçok kez Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşamıştı.

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