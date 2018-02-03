Kadıköy'de istifa sesleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği'yle 2-2 berabere kaldı.

Maç esnasında ve bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli tribünler, Aziz Yıldırım yönetimini istifaya çağırdı.

İŞLER İYİ GİTMİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamamıştı. Osmanlıspor maçından sonra, teknik direktör Aykut Kocaman istifa sinyalleri vermiş ancak bu kararından vazgeçmişti. Kocaman'ın dönüşüyle takım içi bütünlüğü sağlayan ve çıkış yakalayan sarı-lacivertli takım, sezonun ikinci yarısına ise iyi bir başlangıç yapamadı.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'la berabere kalan Fenerbahçe, bu hafta da Gençlerbirliği'ne takıldı.

"ALİ KOÇ BAŞKAN FENERBAHÇE ŞAMPİYON"

Takımın oynadığı futboldan memnun olmayan sarı-lacivertli taraftarın sabrı, Gençlerbirliği maçında alınan skordan sonra taştı.

Fenerbahçeli taraftarlar Aziz Yıldırım yönetimini istifaya çağırırken, Ali Koç lehine"Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" şeklinde tezahürat yaptı.