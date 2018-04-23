Kadıköy'de Şenol Güneş aleyhinde tezahüratlar yapıldı

Fenerbahçe Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti.
Bu mücadelede hafta içi yarıda kalan Beşiktaş derbisinin yankıları devam etti.
MAÇ TATİL EDİLMİŞTİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah-beyazlı takıma tepki gösterdi. Hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti.
ŞENOL GÜNEŞ ALEYHİNDE TEZAHÜRATLAR YAPILDI
Bu maçta yaşananlardan dolayı sarı-lacivertli taraftarlar, hem Güneş hem de Beşiktaş aleyhine dakikalarca tezahüratlar yaptı.