Öztekin: Başakşehir’i nasıl yendiysek Beşiktaş’ı da yenmek istiyoruz

1 Kadıköy'de Şenol Güneş aleyhinde tezahüratlar yapıldı Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor ile karşılaşırken sarı-lacivertli taraftarlar Beşiktaş ve Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

2 Fenerbahçe evinde Antalyaspor'a 4 attı Fenerbahçe, rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmadı ve evinde Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek zirvedeki iddiasını sürdürdü.

3 Mustafa Cengiz: Hakemler ilk kez lehimize hata yaptı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Alanyaspor maçında hakemin yaptığı hata ile ilgili "İlk defa bir hata Galatasaray lehine oldu. Üç gündür ilgili taraflar tartışıyor." dedi.

4 Galatasaray'dan Adrien Thomasson atağı Gelecek sezon için Fernando'nun yanına iyi bir orta saha isteyen Fatih Terim, Nantes forması giyen Adrien Thomasson'un transfer edilmesi için talimat verdi.

5 Tosic, Şenol Güneş'le arasındaki tartışmayı anlattı Beşiktaş'ın, Yeni Malatyaspor'u 3-1 ile geçtiği karşılaşmada objektiflere yansıyan Tosic-Şenol Güneş olayına Sırp futbolcu sosyal medyadan açıklık getirdi.

6 Talisca ve Muslera'dan iddialı derbi açıklamaları Sezonun final derbisinde Galatasaray-Beşiktaş pazar günü karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi Talisca da Muslera da kazanacaklarını iddia etti.

7 Son 4 haftaya girilirken 6 takım küme düşme hattında Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken, 6 takım kümede kalma mücadelesi veriyor. 1. Lig'den yükselmeye en yakın iki ekip ise Rizespor ve Ankaragücü.

8 Trabzonspor'a Avrupa'dan men cezası yolda Milan Kulübü, Sosa'nın ödemelerini yapmadığı için Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti.

9 Hasan Ali derbide muz yeme sebebini açıkladı Beşiktaş derbisinde olaylar çıktığı sırada muz yerken görüntülenen Hasan Ali Kaldırım, "Kan şekerim düşmüştü. Doktorların doğrultusunda bu yola başvurdum" dedi.