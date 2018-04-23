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Kadıköy'de Şenol Güneş aleyhinde tezahüratlar yapıldı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor ile karşılaşırken sarı-lacivertli taraftarlar Beşiktaş ve Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Kadıköy'de Şenol Güneş aleyhinde tezahüratlar yapıldı
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Fenerbahçe Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti. 

Bu mücadelede hafta içi yarıda kalan Beşiktaş derbisinin yankıları devam etti.

MAÇ TATİL EDİLMİŞTİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah-beyazlı takıma tepki gösterdi. Hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti.

ŞENOL GÜNEŞ ALEYHİNDE TEZAHÜRATLAR YAPILDI

Bu maçta yaşananlardan dolayı sarı-lacivertli taraftarlar, hem Güneş hem de Beşiktaş aleyhine dakikalarca tezahüratlar yaptı.

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