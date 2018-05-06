Kadıköy'de Sow tezahüratları Volkan'ı kızdırdı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında nefes kesen maçı 2-1 kazandı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren gol 90. dakikada Fernandao'dan geldi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

KADIKÖY'DE SOW'A SEVGİ GÖSTERİLERİ

Mücadeledeki ilk golü 69. dakika Bursasporlu Furkan atarken, Fenerbahçe'nin golü Sow'un 71. dakikada ters kafa vuruşundan geldi. Sow'un kendi kalesine attığı golle eşitliği yakalayan sarı-lacivertli takıma galibiyeti Fernandao getirdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Maçın sonuna 9 dakika uzatma eklenirken, sarı-lacivertli taraftarların bu bölümde eski futbolcuları Sow'a sevgi gösterilerinden bulunması dikkat çekti.

Fenerbahçe tribünleri son dakikalarda "Musa, Musa, Musa" diyerek tempo tuttu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

VOLKAN DEMİREL'DEN TARAFTARA TEPKİ

Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Volkan Demirel, taraftarın Sow lehine bağırmalarına tepki göstererek şunları söyledi:

"Zor maç değil de biz zorlaştırıyoruz. Birlik olsak. Benden çok Sow'u kimse sevmez, bazı oyuncularımız 12-13 KM koşmuş ama taraftarımız hala Sow diye bağırıyor. Biraz da kendimize bakalım. Ben bunu anlayamıyorum"

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)



On kere, bin kere taraftarımıza yalvarıyorum maç içerisinde tepki göstermeyin, maç bitince zaten her şey olur. Biz zaten, taraftarımız mutlu olsun, sevinsin diye mücadele ediyoruz"

Beni sevmeyin, ıslıklayın, yuhalayın ama bu formayı taşıyan herkese saygı gösterin. Herkes mücadele ediyor, savaşıyor ve ortak noktamız Fenerbahçe'nin kazanması"

