Kadıköy'de yanlış anons sonrası koreografi yarım kaldı

Galatasaray ile oynanan karşılaşmada Fenerbahçe taraftarları tribünün bir bölümünde 'Kaderinden kaçamazsın' yazısı yazarak ezeli rakiplerine göndermede bulundu. Stadyumda bu konuyla ilgili anons yapıldı ve taraftarlara ne yapılması gerektiği anlatıldı.

KOREOGRAFİ YARIM YAPILDI

Tam bu sırada taraftarlar yanlış anlayarak harekete geçti ve zamanında erken bir şekilde ellerinde bulunan kartonları kaldırmaya başladı. Bir grup taraftar kartonları kaldırırken kimi kısım da doğru zamanı bekledi.

Hal böyle olunc koreografinin yarısı yapıldı, yarısı yapılamadı. Stadyumda bu görüntü sonrası yapılan anonsla taraftarlara kartonların indirilmesi gerektiği aktarıldı.

Deplasman tribününde bulunan Galatasaray taraftarları bu durum karşısında sessiz kalmadı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla rakipleriyle dalga geçtiler.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Daha önce de sarı-lacivertli taraftarlar böyle bir aksilik yaşamıştı. Oynadıkları Trabzonspor maçında koreografi halatları kopunca 'Saldır Fener' yazılı koreografisi taraftarların üstüne düşmüş hatta bir taraftar da hastanelik olmuştu.





Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'nin Bursaspor'la şampiyonluk mücadelesi verdiği sezonun son maçında yapılan yanlış anons sonrası sarı-lacivertli taraftarlar şampiyon olduklarını düşünerek büyük sevinç yaşamıştı.

