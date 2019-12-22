Kadıköy'deki derbide hakemlerin tartışmalı kararı

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Kadıköy'deki mücadelesi 3-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlanırken, Cüneyt Çakır'ın Vida-Serdar pozisyonundaki kararlarına Beşiktaş cephesinden isyan geldi.

14. dakikada kullanılan köşe vuruşunda, açılan ortaya yükselmek üzere olan Vida, Serdar'la girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Ön direğe hareketlenen Vida'nın Serdar'ın müdahalesiyle yerde kalmasına penaltı iddialarında bulunan Beşiktaş cephesi pozisyona isyan etti.

Karşılaşmanın 45+4. dakikasında da benzer bir pozisyon yaşandı ve Vida, Serdar Aziz ile girdiği mücadele yerde kalarak "penaltı" bekledi.

Pozisyonun ardından Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulunan Beşiktaşlı futbolcuların, bu itirazları yerinde bulunmadı ve Video Hakem Sistemi de Çakır'a herhangi bir uyarıda bulunmadı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)