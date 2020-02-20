Kadıköy'deki son galibiyeti getiren isim: Marcio

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Pazar günü Kadıköy'de oynanacak dev maç, saat 19.00'da başlayacak.
Halil Umut Meler'in yöneteceği kritik mücadele öncesi galibiyet yemini eden sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Kadıköy'de kazanılan son derbinin videosunu paylaşmaya başladı.
MARCİO YİNE AKILLARA GELDİ
20 yıllık hasretin bu kez son bulacağına inanan taraftarlar, Marcio'nun 1 gol 1 asistle oynadığı karşılaşmanın özetini izleyerek motive olmaya çalışıyor.
Hatırlanacağı gibi 1999'da Hasan Şaş ve Marcio'nun golleriyle 2-1 kazanan Cimbom, o tarihten bu yana ezeli rakibinin sahasında galibiyet yüzü göremedi.
1999-2001 yılları arasında Galatasaray'da oynayan Brezilyalı futbolcu, futboluyla fazla iz bırakamasa da her yıl Kadıköy'de oynanacak derbi öncesi akıllara geliyor.
45 yaşında olan Marcio, yaşamını ülkesi Brezilya'da sürdürüyor.
Galatasaray'ın Kadıköy'deki son galibiyeti - İZLE