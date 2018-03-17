Kadıköy'ün büyüsü bozulmadı

Süper Lig'de dev derbi 0-0 sona erdi. İki takımın da gole çok yaklaştığı pozisyonlar olsa da karşılaşmadan gol sesi çıkmadı.

GALATASARAY DAHA NET POZİSYONLAR KAÇIRDI

Maç genelinde daha müsait pozisyonlardan faydalanamayan Galatasaray, galibiyete yakın taraftı. Özellikle karşılaşmanın son bölümünde Maicon'un serbest vuruşu yan direkten dışarı çıkarken, sarı-kırmızılı ekip adına Tolga Ciğerci'nin kaçırdığı pozisyon maça damga vurdu.

Gomis'in pasında ceza sahası içinde çok net durumda olan Tolga Ciğerci'nin çektiği zayıf şut kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

Fatih Terim'in kazanmaya yönelik bir oyun anlayışı ve oyuncu değişikliklerine rağmen maçın berabere bitmesi sonrası, sosyal medyada 'Fatih Terim daha ne yapsın' capsleri paylaşıldı.

"50 SENE KAZANAMAYALIM, ŞAMPİYON OLALIM"

Fatih Terim maç sonunda yaptığı açıklamada "Ben böyle bir istatistiğe takılmıyorum. Bizim burada çok güzel unutulmazlarımız var. Bir maçı kazanmışsınız veya kaybetmişsiniz ne olur? Biz 50 sene burada Fenerbahçe'yi yenemeyelim ama şampiyon olalım. Bizim burada önemli unutulmazlarımız var ve o daha önemli bizim için. Biz ona takılmıyoruz. Bizim için bu istatistik önemli değil." şeklinde konuştu.