Kadın Ballon d'Or, Rapinoe'nun oldu

France Football dergisi tarafından düzenlenen Ballon d'Or'da en iyi erkek futbolcu ödülünü, Lionel Messi kazandı.

En iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nı Juventus'un Hollandalı yıldızı Matthijs de Ligt, yılın en iyi kalecisi ödülünü Liverpool'un Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, en iyi kadın futbolcu ödülünü ise ABD Milli Takımı ile bu yıl Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Megan Rapinoe kazandı.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği Altın Top ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği Dünyada Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da FIFA Altın Top adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, FIFA Altın Top ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.