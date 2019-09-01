Kadın boksörler Buse Naz ve Elif Güneri Avrupa şampiyonu

22-31 Ağustos tarihleri arasında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla sona erdi.

Final müsabakalarında ringe çıkan iki sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu (51 kg) ve Elif Güneri (81 kg) rakiplerini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye, şampiyonayı 2 altın, 2 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamladı.

BUSE NAZ VE ELİF'TEN ALTIN MADALYA

51 kilo final müsabakasında ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Rus rakibi Elena Saveleva'yı mağlup ederek altın madalya kazandı. 81 kilo final müsabakasında ringe çıkan Elif Güneri, Belaruslu rakibi Victoriya Kebikava'yı mağlup ederek birincilik kürsüsüne çıktı. 60 kiloda Sema Çalışkan ve 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ise şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

BUSE NAZ, "EN İYİ SPORCU" ÖDÜLÜ ALDI

Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu 51 kilo finalinde Rus rakibi Elena Saleneva'yı yenerek altın madalya kazanmanın yanı sıra 31 ülkeden 200'den fazla sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın en iyi boksörü ödülünün sahibi oldu.

Şampiyonada başarılı maçlar çıkaran ve performansı ile övgü alan 23 yaşındaki Buse Naz Çakıroğlu'na ödülünü Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay verdi.