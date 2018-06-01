Kadın güreşçilerde hedef yine kürsü

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, Avrupa Şampiyonası'nda büyüklerde elde ettikleri başarıyı 23 yaş altında sürdürmek istediklerini ifade etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-10 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Kadın Milli Takımı, Edirne'deki hazırlıklarını tamamladı.

Ay-yıldızlı güreşçiler, şampiyonaya kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Efrahim Kahraman, Dağıstan'da büyükler kategorisinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda 2 altın ve 3 bronz olmak üzere 5 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde ettiklerini vurguladı.

Kahraman, başarının doğru ve planlı çalışmanın sonucunda geldiğini belirterek, "Kadınlarda daha önce 5 madalya birden almamıştık. 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da aynı başarıyı hedefliyoruz. Kadromuzda Buse Tosun, Evin Demirhan, Beste Altuğ ve Mehlika Öztürk gibi isimler var. Bunlar hem gençler hem de büyüklerde madalya umutlarımız. İstanbul'da seyircimiz önünde başarılı bir şampiyonaya imza atacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.