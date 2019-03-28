Kadın hakeme sıcak su döktüler

Arjantin’de 6. Lig mücadelesinde kadın hakeme çirkin bir saldırı gerçekleşti.

Skorer kaynaklı habere göre, Marquesado-San Martin mücadelesinde yardımcılık yapan kadın hakem Rosana Paz’a şişe içerisinde kaynar sular atıldı.

46 yaşında olduğu belirtilen hakem, yaşadığı sıkıntılı olayla ilgili bir açıklama yaptı.

Hakem Paz, “Arkamda sırtıma doğru bir sıcaklık geldi. Orta hakeme ne olduğunu sordum. O da bana durumu anlattı ve hemen sırtıma soğuk su döktü. Futbolda kadın olmak zor ama ben devam edeceğim, durmayacağım ve pes etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.