Kadın hakemler Süper Lig'de maç yönetmeye hazırlanıyor

Süper Lig tarihinde düdük çalan ilk ve tek kadın hakem Lale Orta. Ancak bu istatistik gelecek sene değişecek gibi görünüyor.

İngiliz hakem Stephanie Frappart'ın İstanbul'da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan Süper Kupa finalini yönetmesi ülkemizdeki kadın hakemlerin önünü de açtı.

KADIN HAKEMLER İDDİALI

Alt liglerde maç yöneten 7 kadın hakem, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'ten söz aldıklarını ve gelecek yıl Süper Lig'de de düdük çalacaklarını ifade ettiler.

FIFA Kokartlı hakem Melis Özçiğdem, MHK'nin kendilerini özel programlarla çalıştırdığını belirterek, "Bize inanıyorlar ve güveniyorlar. Umut doluyuz, motiveyiz. Tabuları yıkacağız ve en geç önümüzdeki sene Süper Lig'de maç yöneteceğiz." dedi.

FIFA kokartını 14 yıldır taşıyan Neslihan Muratdağı ise, "Biz erkek hakemlerden daha çok çalışıyoruz. Erkek hakemlerle aynı kapasitedeyiz." şeklinde konuştu.