Kadın satranççılar Antalya'da hamle yapacak

11-22 Nisan tarhilerinde Antalya'da düzenlenecek olan Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda, 32 ülkeden 114’ü unvanlı, 130 sporcu mücadele edecek.

Organizasyonda Türkiye'yi Ekaterina Atalık, Betül Cemre Yıldız, Sıla Çağlar, Esma Doğa Duran, Nelli Aleksanyan Çadır, Handenur Şahin, Defne Sade, Çisel Anaçoğlu, Gülenay Aydın, Busenaz Koçyiğit, Uktenur Çatal, İrem Ezra Öz, Sude Hereklioğlu ve Simay Tanır temsil edecek.

Kadınların satranç sporuna ilgisi artıyor

Milli takımda 14 sporcunun yer alacağı şampiyona öncesinde Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada kadınların satranç sporuna olan ilgisinin arttığına dikkati çekti.

Türkiye'nin sportif ve organizasyon açısından dünyada başarılı bir noktada olduğuna vurgu yapan Tulay, "Uluslararası federasyonun en önemli şampiyonları için bizi ev sahibi olarak seçmesi bunun en önemli göstergelerinden biri. Böylesine geniş kapsamlı bir şampiyonada, değerli kadın sporcularımızı ülkemizde ağırlamak ayrıca gurur verici." dedi.

"Kadın sporcularımızın, satranç sporundaki başarısı istikrarlı bir şekilde artmaya da devam ediyor." ifadesini kullanan Tulay, "Sporcularımızın kimisi avukat, kimisi satranç antrenörü kimisi ise engellerini satranç ile aşmış... Aslında hepsinin tek ortak noktası, başarılarının tek sırrı inanmak ve çalışmak." diye konuştu.