Kadın şiddetine izin vermeyen genç futbolcu öldürüldü

Genç futbolcunun öldürüldüğü ve 2 kişinin bıçakla yaralandığı o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ŞİDDETE ENGEL OLMAK İSTEDİ

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Fatih Yedikule İmrahor İlyas Bey Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yedikulespor'da lisanslı futbolcu Yunus Emre İzol cadde üzerinde arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada Ayhan A. (38) isimli bir şahsın Moldovalı E.D'yi darp ettiğini gördü. Kadının taksiye bindiği esnada şiddete uğradığını gören İzol ve arkadaşları koşarak şahsı engellemek istedi.

HAYATINI KAYBETTİ

Şahıs bunun üzerine İzol ve arkadaşlarına bıçakla saldırdı. Kalbine iki bıçak darbesi alan İzol kanlar içinde yere yığılırken arkadaşları Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olayın ardından çevredeki taksiye bindirilerek hastaneye kaldırılan Yunus Emre İzol yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Akın ve Taşkın ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Ayhan A. ise çevrede bulunan bir markete sığındı. Olayın sakinleşmesi üzerine marketten çıkan Ayhan A.'ya vatandaşlar saldırarak darp etmeye çalıştı.

TEDAVİ İÇİN GİTTİĞİ HASTANEDE YAKALANDI

İzol ve arkadaşlarına saldıran ve o esnada elinden yaralanan şahıs ise tedavi için çevredeki en yakın hastaneye gitti. Durumdan şüphelenen hastane polisinin bilgisi üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri zanlıyı burada gözaltına aldı. Saldırgan Ayhan A.'nın (38) "kasten yaralama" suçundan emniyette kaydı bulunduğu belirlendi. Hastanede gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü.