Kadın spiker Semahat: Destek için teşekkürler

14 Mart'ta oynanacak Beşiktaş-Bayern Münih maçını anlatacak olan kadın spiker Semahat Özdoğan, konuyla ilgili İnstagram hesabından bir açıklama yaptı.

ANLATTIĞIM MAÇI İZLEDİĞİMDE GÜLÜYORUM

Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık yaratmak için planlanan projenin henüz kesinleşmediğini belirten Özdoğan, özeleştiri yaptı ve 9 yıl önce anlattığı Ankaraspor-Eskişehirspor maçını izlediğinde gülümsediğini söyledi.

Kadın spiker Semahat'in anlattığı Eskişehirspor maçı - İZLE

İşte Semahat Özdoğan'ın açıklaması:

Merak ettiğiniz çok konu var biliyorum. Bu aşamada kurumum ve yayıncı kuruluşun etik değerlerine saygı çerçevesinde ayrıntılı bir açıklama yapamayacağımı da belirtmek isterim.

Gelen yüzlerce soruya burdan cevap verebilmem elbette zor ama bunun için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bu arada 9 yıl önce anlattığım ilk tv maçını ben de görüyorum ve gülümsüyorun.





DESTEĞİNİZ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ

Haklı olarak merak ediyorsunuz, bir maç anlatımını en kısa zamanda sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum. Tabii bu yazımın asıl nedeni sizlere yürek dolusu minnet, sevgi ve teşekkürlerimi sunmaktır. Kesinleşmese de yaptığınız yorumlar, gönderdiğiniz mesajlar ve bana ulaşabildiğiniz her kanaldan verdiğiniz sonsuz destek ve güven beni fazlasıyla duygulandırdı ve sevindirdi.

Meslek hayatım boyunca sahada ve gördüğünüz her yerde gösterdiğiniz sıcaklık ve ilgi işime daha sıkı ve dört elle sarılmamı sağladı. Yaptığımız ve yapacağımız tüm işlerde Allah utandırmasın. Saygılar ve sonsuz teşekkürler.

Özdoğan'ın Beşiktaş-Bayern Münih maçındaki performansı merakla bekleniyor.