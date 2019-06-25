Kadın sporcular maaş eşitsizliğine karşı

Birleşmiş Milletler'in bir kolu olan BM Women (BM Kadınlar), kadın ve erkek sporcular arasındaki ücret farkını azaltmak için düzenlediği kampanyada, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin yıllık kazancını vurguladı.

MAAŞ DENGESİZLİĞİNDE MESSİ ÖRNEĞİ

NTVSpor'da yer alan habere göre kuruluş, Messi'nin maaş, primler, ticari anlaşmalar ve diğer ödemelerden elde ettiği yıllık 84 milyon dolar tutarındaki gelirini, 1.693 kadın futbolcunun toplam yıllık ücretinin (42,6 milyon dolar) neredeyse iki katı olduğunu vurgulamak için kullandı.

BM gazetesi ilgili makalesinde, "Bir erkek futbolcu, dünyanın ilk yedi futbol ligindeki tüm kadın futbolcuların toplam maaşının neredeyse iki katını alıyor. 2019 Dünya Kadınlar Kupası'nın devam ettiği şu günlerde, sporda ücret eşitliğini talep ederek BM Kadınları'na katılın." ifadelerine yer verdi.

Kadın ve erkek sporcular arasındaki ücret ayrımcılığı, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Kadınlar Dünya Kupası'ndaki en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

Alex Morgan, Megan Rapino, Carli Lloyd ve Becky Sauerbrunn'ün başını çektiği 28 Amerikan Kadın Milli Takım oyuncusu, geçen mart ayında ABD futbolundaki maaş dengesizliğe ile ilgili bir dava açmıştı. Futbolcular, dava kapsamında ABD futbol yönetim organının maaşlarla ilgili "ayrımcı uygulamalara" bir son vermesini söyleyerek maddi tazminat talep etmişlerdi.