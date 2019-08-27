Kadın voleybol milli takımı Avrupa'da turu garantiledi

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dördüncü gün maçları sona erdi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun dördüncü günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.
A Grubu'nda Türkiye, 25-21, 25-11, 20-25 ve 25-18 biten setlerle Bulgaristan'ı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.
Grubun diğer maçında Sırbistan, Fransa'yı aynı skorla yendi. Bu sonuçlarla Türkiye ve Sırbistan, son 16 takım arasına kalmayı garantiledi.
Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu
Fransa-Sırbistan: 1-3
Türkiye-Bulgaristan: 3-1
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Sırbistan
|3
|3
|0
|9
|2-Türkiye
|3
|3
|0
|8
|3-Yunanistan
|3
|2
|1
|6
|4-Fransa
|3
|1
|2
|2
|5-Bulgaristan
|3
|0
|3
|1
|6-Finlandiya
|3
|0
|3
|1
B Grubu:
İtalya-Belçika: 3-0
Polonya-Ukrayna: 3-1
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-İtalya
|3
|3
|0
|9
|2-Polonya
|3
|3
|0
|9
|3-Belçika
|3
|2
|1
|6
|4-Slovenya
|3
|1
|2
|3
|5-Ukrayna
|3
|0
|3
|0
|6-Portekiz
|3
|0
|3
|0
C Grubu:
Hollanda-Hırvatistan: 3-0
Macaristan-Azerbaycan: 0-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Hollanda
|3
|3
|0
|9
|2-Romanya
|3
|2
|1
|6
|3-Azerbaycan
|3
|2
|1
|5
|4-Hırvatistan
|3
|1
|2
|4
|5-Macaristan
|3
|1
|2
|3
|6-Estonya
|3
|0
|3
|0
D Grubu:
Almanya-Rusya: 3-2
Slovakya-Belarus: 3-2
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1-Slovakya
|3
|3
|0
|8
|2-Almanya
|3
|3
|0
|8
|3-Rusya
|3
|2
|1
|7
|4-İspanya
|3
|1
|2
|3
|5-Belarus
|3
|0
|3
|1
|6-İsviçre
|3
|0
|3
|0