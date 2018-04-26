Kadın voleybolunda şampiyon VakıfBank oldu

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı beşinci maç sonunda 3-2 ile geçerek tarihindeki 10. şampiyonluğunu elde etti.

SERİYİ 3-2 KAZANDILAR

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan serinin beşinci ve son karşılaşmasına iyi başlayan VakıfBank, ilk iki seti 25-23'lük skorlarla önde tamamlayarak maçta 2-0 üstünlüğü yakaladı. Sarı-siyahlılar, üçüncü seti de 25-20 alarak maçı 3-0, seriyi de 3-2 kazandı ve şampiyon oldu. Ligde normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank, çeyrek finalde Beşiktaş, yarı finalde de Galatasaray'ı saf dışı bırakarak finale çıktı.

ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Finalde eşleştiği normal sezon lideri Eczacıbaşı VitrA'ya karşı ilk maçı 3-0 kazanan sarı-siyahlılar, ikinci mücadeleyi 3-1'lik skorla kaybetti ve seride 1-1 eşitlik oldu. Üçüncü müsabakada rakibine 3-2 mağlup olarak seride geriye düşen VakıfBank, dördüncü karşılaşmayı 3-0 ile geçerek seriyi son maça taşıdı. Beşinci ve son karşılaşmada da rakibine 3-0 üstünlük kuran sarı-siyahlılar, şampiyonluğunu ilan etti.