Kadınlar basketbolda zirve Fenerbahçe'nin

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaştı.

ŞAMPİYONLUK FENER'İN

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 mağlup eden Fenerbahçe seriyi 3-1'e getirerek şampiyon oldu.

KARŞILAŞMADAN ÖNEMLİ ANLAR

Karşılaşamaya pota altından bulduğu basketlerle başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Lavender'in sayılarıyla 4. dakikayı 8-4 üstün geçti. Basit top kayıpları yapan Fenerbahçe karşısında konuk ekip, 7. dakikada ilk kez farkı çift hanelere çıkardı: 7-17. Vaughn'ın kaydettiği sayılarla sarı-lacivertli ekip, farkı eritse de Yakın Doğu Üniversitesi ilk çeyreği 20-15 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe iki ekipte kötü hücum ederek başladı. Çeyreğin ilk 5 dakikasında rakibine sayı şansı vermeyen Yakın Doğu Üniversitesi, 15. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 15-25. Sottana'nın dış atışlardan Verameyenka'nın boyalı alandan kaydettiği sayılarla Fenerbahçe farkı tek hanelere indirse de Yakın Doğu Üniversitesi, soyunma odasına 31-24 önde gitti.

İkinci yarıya 9-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, Verameyenka'nın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 23. dakikada ilk kez öne geçti: 33-31. Taraftar desteğini arkasına alan ve Plum'un dış atışlardan arka arkaya bulduğu isabetlerle sarı-lacivertli ekip, 26. dakikada farkı çift hanelere (45-35) taşıdı. Çeyreğin kalan bölümünde üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, final periyoduna 47-39 önde girdi.

Son çeyreğe iki takım da sert savunma yaparak başladı. Mc Bride'ın dış ve boyalı alandan kaydettiği basketlerle Yakın Doğu Üniversitesi, 36. dakikada farkı 4 sayıya (53-49) indirdi. Sottana'nın kaydettiği sayılarla üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe sahadan 62-53 galip ayrıldı ve sezonu şampiyon tamamladı.