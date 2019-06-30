Kadınlar Dünya Kupasında Hollanda ve İsveç yarı finalde

Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8. düzenlenen Dünya Kupası’nda çeyrek finalde İtalya ile Hollanda, Hainaut Stadı’nda karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, Hollanda, maçın 70. dakikasında Vivianne Miedema ile 1-0 öne geçti. 80. dakikada Stephanie van der Gragt’ın fileleri havalandırmasıyla Hollanda sahadan 2-0 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.
İSVEÇ 2-1 ALMANYA
Almanya ile İsveç Roazhon Park’ta karşı karşı geldi. Mücadeleye etkili başlayan Almanya 16. dakikada Lina Magull 1-0 öne geçti. 22. dakikada İsveç, Sofia Jacobsson’ın golüyle ilk yarıyı 1-1 eşitlikle bitirdi. İkinci yarıya hızla başlayan İsveç, Stina Blackstenius’un fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Maçın ilerleyen dakikalarında iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca İsveç adını yarı finale yazdırdı.
Yarı finalde İsveç, Hollanda ile karşılaşacak.