Kadınlar Türkiye Kupası sahibini buluyor

PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor pazar günü karşı karşıya gelecek.

1992-1993 sezonundan itibaren organize edilen kupada 26. şampiyon Mardin'de belli olacak. Artuklu Spor Salonu'ndaki final karşılaşması saat 15.00'te başlayacak ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. Kupada ilk şampiyonluğunu geçen sezon elde eden Yakın Doğu Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi'ni 88-53 yenerek yarı finale yükseldi.

Bordo-beyazlı ekip, BOTAŞ'ı 79-63 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Organizasyonda ilk kez final oynayacak Hatay Büyükşehir Belediyespor ise Beşiktaş'ı 79-58 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Hatay temsilcisi, Fenerbahçe'ye 65-59 üstünlük kurarak finale çıktı.