Kadlec: Türkiye'de ortam çok vahşi

2013-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Çek oyuncu Michal Kadlec, ülkesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Kadlec'in sözleri:

"Fenerbahçe'de oynarken, bir kez stadımıza erkek taraftarların girmesi yasaklanmıştı ve sadece çocuklar ile kadınlar tribündeydi. Ama 50 bin kişi vardı, o yüzden şu andaki durumu onunla karşılaştıramayız. Çok farklıydı ve ilginçti.

Maçları seyircisiz oynamak tecrübeli oyuncular için bir eksiklik olacaktır ancak genç çocuklar için, bir avantaj olabilir. Ev sahibi atmosferi bir avantajdır ancak deplasmanda olan bir takım için daha büyük bir dezavantajdır. Taraftar faktörü yok olacak.

"ORTAM ÇOK VAHŞİ"

Türkiye’de kurallar, insanlar ve futbol çevresi çok daha sert. Özellikle de İstanbul’un büyük takımlarından birine gittiyseniz. Ortam çok vahşi ve taraftarlar çok sert oluyor. Öteki yandan ise çok ciddi destekleyebiliyorlar da.

İlk yılımda şampiyonluk kutladım ve unutulmazdı. Harika zamanlardı, çok iyi hatırlıyorum. Zamanım olduğunda, İstanbul’u yeniden görmek çok isterim.

Geri dönmem için mesaj atan taraftarlar var. Taraftarlar sizi bu kadar sevince çok mutlu oluyorsunuz, takımdan ayrılmış olsanız bile memnuniyetiniz geçmiyor. Bu harika bir durum, orada inanılmaz bir taraftar topluluğu var."