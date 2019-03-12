Kadro dışı kalan Sinan, Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'da kontratı sezon sonunda bitecek isimlerden olan Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Dün kadro dışı kalan Gümüş'le Galatasaray arasındaki ipler kopma noktasına geldi.

TARAFLAR MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş, Galatasaray'dan zamlı kontrat istedi.

Alınan bilgiye göre sarı-kırmızılı takım 25 yaşındaki futbolcuya 1 milyon euro önerirken, Sinan'ın talep ettiği rakam ise 1.5 milyon euro. İki taraf anlaşamadı ve Sinan Gümüş, Antalyaspor karşılaşmasında kadro dışı bırakıldı.

Taraftar tepkisi ve maaş konusunda yaşanan sıkıntıların üstüne bir de kadro dışı bırakılan deneyimli oyuncunun, ayrılık ihtimali daha da güçlendi.

Haziranda serbest kalacak olan Sinan Gümüş'ü Fenerbahçe istiyor. Sarı-lacivertlilerin Galatasaray'dan daha iyi bir teklif yaparak oyuncuyu kadrosuna katabileceği öğrenildi.