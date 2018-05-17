Kadroya alınmayan Wagner, Milli Takımı bıraktı

Teknik Direktör Joachim Löw'ün, 2018 Dünya Kupası ön kadrosunda yer almayan Bayern Münih'in golcü ismi Sandro Wagner, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Alman bild gazetesine konuşan 30 yaşındaki oyuncu, "Benim için teknik direktörün kadrosuna uygun olmadığım açık. Bunu direkt ve dürüstçe söylüyorum" dedi.

Joachim Löw, forvet hattı için Leipzig'den Timo Werner, Beşiktaş'ın eski golcüsü Stuttgart'lı Mario Gomez ve sürpriz bir şekilde Freiburg'tan Nils Petersen'i çağırdı.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

Löw, Gomez ve Petersen kararının Sandro'ya karşı alınmadığını söylerken, Bayern Münihli oyuncu, "Hayal kırıklığına uğramadığımı söylesem yalan söylemiş olurum. Dünya Kupası harika olacaktır. Bunu ciddiye alamıyorum ama sık sık söylediğim gibi hayattan futbolda daha önemli şeyler var" ifadelekini kullandı.

29 yaşında ilk kez milli takıma çağrılan Wagner, 8 maçta 5 gol kaydetti. Hoffenheim'den devre arası Bayern Münih'e transfer olan Wagner, 14 maçta 8 kez ağları havalandırdı. Freiburg'la bu sezon iyi bir sezon geçiren Pedersen ise, Robert Lewandowski'nin ardından kaydettiği 15 golle bu sezon Almanya Ligi'nde en çok gol atan 2. futbolcu oldu