Kafatası kırılan Ryan Mason futbolu bıraktı

22 Ocak 2017 tarihinde oynanan Chelsea maçında hava topuna çıkan Mason, Gary Cahill'le ikili mücadeleye girmiş ve kafasında darbe almıştı. Bu olayın ardından yaklaşık 1 hafta hastanede kalan futbolcunun, taburcu edildikten sonra hayatı değişti.

FUTBOL OYNAMAYACAK

Futbolu bıraktığını açıklayan İngiliz orta saha sebep olarak ise tıbbı gerekçeleri gösterdi. Mason, bundan sonra profesyonel futbol oynamayacağını bildirdi ve ekledi:

"Fizyoterapistlerim bana futbolu bırakmam gerektiğini söyledi ve "Sahalara geri dönmek için büyük çaba harcadım. Ancak aldığım uzman görüşleri futbolu bırakmam yönünde oldu. Kafa şeklimin bozulmasına neden olan sakatlık, birçok riski bulunduruyor."

Premier Lig'de 69 maça çıkan oyuncu, 2014'te Tottenham A Takımı'na yükseldikten sonra Hull City'e transfer olmuştu. Mason'ın geçirdiği sakatlık sonrasında eski kulübü Tottenham ve Hull City forması giyen futbolcular, giydikleri tişörtlerle 26 yaşındaki oyuncuya destek vermişlerdi.